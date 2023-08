"Giù le mani dal reddito di cittadinanza", protesta a Napoli

A Napoli circa duecento persone hanno dato vita in piazza del Gesù a una protesta per il lavoro e contro i tagli al reddito di cittadinanza. Armati di megafono, i manifestanti hanno scandito slogan in favore della misura di sostegno al reddito esponendo striscioni con la scritta "Reddito di base e lavoro per tutti".

Alcuni di loro esibiscono la card gialla con cui è stato finora riscosso il reddito di cittadinanza: "Dal mese prossimo - dice uno dei presenti - non potrò fare la spesa né pagare le bollette. Tutto ciò perché sarei occupabile, ma si dimentica che da noi il lavoro serio e vero non esiste. E' ipocrita abolire il reddito senza aver prima assicurato ai percettori la possibilità di un impiego".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA