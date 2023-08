Dissesti statici, evacuati altri 3 palazzi a Torre del Greco

Ancora palazzi evacuati a Torre del Greco, città dove lo scorso 16 luglio si è verificato il crollo di uno stabile a tre piani nella zona di corso Umberto I, con tre persone ferite.

Questo pomeriggio vigili del fuoco e personale dell'ufficio tecnico del Comune sono stati chiamati ad intervenire per verificare le condizioni di un immobile a due piani posto a vico del Pozzo, non distante dalla zona dove si è verificato il cedimento avvenuto meno di un mese fa. Alla fine i tecnici hanno ordinato l'evacuazione non solo della palazzina interessata da profonde crepe ma, per i pericoli connessi, anche altre due strutture residenziali poste nelle vicinanze, per un totale che supera complessivamente le venti famiglie e le sessanta persone sgomberate.

Per il Comune si tratta di una vera emergenza, dopo il crollo di corso Umberto I, aggravata dai dissesti registrati successivamente a vico Annunziata e via del Corallo e che oggi fa segnare oltre 400 persone rimaste senza le loro abitazioni a causa di di vari dissesti statici.



