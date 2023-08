Dalla Francia, "è fatta per Cajuste dal Reims al Napoli"

E' Jens Cajuste, svedese del Reims, il nuovo acquisto in arrivo al Napoli. Lo rivela il sito francese Footmercato indicando il centrocampista come alternativa nella zona mediana del campo ad Anguissa. Secondo la stampa francese Cajuste, che domani compie 24 anni, dovrebbe essere oggi a Roma per le visite mediche e il suo passaggio in azzurro è stato concluso per circa 12 milioni con contratto quinquennale per il giocatore.

Lo svedese di origini statunitensi, 188 centimetri, è passato dal Midtjylland al Reims nel gennaio del 2022 ed è diventato un protagonista del club transalpino dimostrandosi centrocampista forte, capace di fare filtro e bravo sia nel fermare le azioni degli avversari che in attacco. Sarà lui la prima alternativa ad Anguissa, visto anche l'addio del Napoli a Ndombele e la prospettiva di dover rinunciare ad Anguissa per il periodo della Coppa d'Africa che si giocherà d'inverno.



