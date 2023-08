Avellino, nasce la Comunità Energetica Irpina

Costituita ad Avellino la Comunità Energetica Irpina. Il protocollo è stato firmato dal presidente della Provincia, Rino Buonopane, dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa, in rappresentanza dei 42 comuni dell'Area Vasta di Avellino e dal sindaco di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis, in rappresentanza dei 10 comuni che rientrano nel Progetto pilota finanziato per due milioni e mezzo di euro, due dei quali a valere sui fondi del Pnrr.

Il protocollo prevede una cabina di regia con i tecnici dei tre enti per interventi previsti in nove ambiti: forestale, risorse idriche, fonti rinnovabili, turismo sostenibile, infrastrutture di montagna, integrazione di impianti e reti, sostenibilità delle attività produttive, integrazione dei servizi per la mobilità, aziende agricole energeticamente indipendenti. Alla Provincia di Avellino toccherà, oltre all'assistenza dedicata, il compito di fungere da collettore delle esigenze del territorio.



