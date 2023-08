Rissa tra condomini a Quarto, nove persone denunciate

Nove persone sono state denunciate dai carabinieri a Quarto (Napoli), dopo una rissa che ha visto fronteggiarsi tre famiglie residenti nella stessa palazzina, in via Puoti. Una storia di vecchi rancori, riesplosa la scorsa notte prima con insulti e poi con un violento parapiglia, che ha svegliato i vicini e provocato la chiamata al 112.

I carabinieri della tenenza di Quarto sono arrivati a rissa ancora in corso. Nove le persone bloccate e denunciate. Per una di queste, una 56enne incensurata, lesioni alla mano per un colpo di forbice piantato da una delle contendenti.



