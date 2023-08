Rdc: Fico, non siamo noi a soffiare su fuoco ma il Governo

"Non siamo noi a soffiare sul fuoco. E' un'accusa che rispedisco al mittente perché chi ha tolto il reddito, chi ha mandato un sms dicendo che bisogna rivolgersi ai servizi sociali non siamo stati noi ma il Governo, è il Governo che soffia sul fuoco". Lo ha affermato Roberto Fico, presidente del Comitato di garanzia del M5s, a margine della conferenza stampa in corso a Secondigliano sulla stretta al reddito di cittadinanza.

Fico ha detto anche che "se andiamo a vedere in termini assoluti nelle Regioni quanti redditi sono stati aboliti, sono tanti da Nord a Sud. Questo è un attacco alle persone in difficoltà a cui noi rispondiamo e vogliamo in tutti i modi che anche le Regioni si facciano carico del problema e delle difficoltà".

A Fico è stato chiesto un giudizio sui problemi emersi, nella fase due del reddito di cittadinanza, in materia di politiche attive del lavoro. "Il reddito è stato il nostro primo provvedimento e abbiamo molto lavorato per farlo crescere sul territorio. Poi c'è stato l'investimento sui centri per l'impiego, ma poi il tempo è passato, sono caduti i governi, è arrivato il Covid. Oggi noi continuiamo a lavorare sulle politiche attive del lavoro - ha risposto - ma io mi chiedo chi oggi toglie il reddito, lavora sulle politiche attive del lavoro?".



