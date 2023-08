Ravello festival, l'11 agosto torna il concerto all'alba

Al Ravello Festival, come da tradizione, ritorna il Concerto all'alba (i biglietti sono andati esauriti in 22 ore), che scandirà il passaggio dalla notte al giorno. Le emozioni del lento apparire della luce saranno accompagnate ancora una volta dall'Orchestra Filarmonica G. Verdi di Salerno con musiche di Mendelssohn, del compositore ceco Bedřich Smetana, l'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini e la Quinta Sinfonia di Beethoven.

Venerdì 11 agosto (ore 5.30) sul palco del Belvedere di Villa Rufolo, a dirigere la formazione salernitana sarà Riccardo Bisatti, classe 2000, giovanissimo talento, inserito ultimamente da Fortune Italia nella lista dei "40under40" più influenti della cultura italiana. Come direttore ha debuttato a 18 anni con "La serva padrona" di Pergolesi.



