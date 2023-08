Pnrr, intesa tra Guardia di Finanza di Napoli e l'Orientale

Rafforzare le attività di prevenzione, controllo e tutela delle misure di finanziamento pubblico e di investimento ai fini dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano complementare, in modo da prevenire e contrastare ogni violazione lesiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali: questo l'obiettivo del protocollo siglato dal magnifico rettore dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", prof. Roberto Tottoli, e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, generale di brigata Paolo Borrelli.

L'accordo istituzionale, - spiega una nota - come quelli recentemente stipulati con l'Università Federico II, l'Università "Parthenope" e la Scuola Superiore Meridionale, prevede che l'Ateneo condivida con la Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, dati, informazioni, notizie qualificate, valutazioni sul rischio frode e analisi di contesto utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi, mettendo a disposizione del Corpo eventuali dati utili al perseguimento delle finalità collaborative, con particolare riguardo agli interventi, ai realizzatori o agli esecutori collegati alle misure di cui trattasi, per le autonome attività di analisi e controllo.



