Lamiere in strada, problemi sul raccordo Potenza-Sicignano

Sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza "è provvisoriamente chiuso il tratto, in direzione Potenza, al km 29,300 nei pressi di Picerno, in provincia di Potenza". Lo ha reso noto l'Anas, specificando che "la chiusura si rende necessaria per consentire la rimozione di lamiere, divelte da un mezzo pesante in transito nella galleria Cesini, e gli interventi di messa in sicurezza e ripristino degli impianti. Il traffico è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Balvano (km 25,500) e rientro allo svincolo di Picerno (km 31,200)".

Nel comunicato è inoltre specificato che "sul posto il personale delle forze dell'ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile".



