Finite le riprese del film di Gasparro sugli hikikomori

Terminate a Cuccaro Vetere, in provincia di Salerno, le riprese del film La Chiocciola, scritto e diretto da Roberto Gasparro, prodotto dalla 35mm Produzioni srl, che sarà distribuito dalla Mediterranea Productions e arriverà in sala nel 2024. Nel cast Enzo Decaro, Vittoria Chiolero, Max Cavallari, Tony Sperandeo e Massimiliano Rossi. Il film affronta il tema degli hikikomori, termine giapponese che indica le persone, spesso giovanissimi, che hanno deciso di stare in disparte, di isolarsi dalla società: oltre un milione di ragazzi in Giappone vive isolato nella propria stanza senza mai uscire di casa. In Italia sono oltre 40mila, negli Usa oltre 500mila.

Vittoria è una ragazza hikikomori di quindici anni. Passa il tempo nella propria camera a fotografare le persone dalla finestra, a giocare ai videogame, a leggere fumetti e a guardare video. Non lega con i genitori e si fida soltanto del nonno.

"Leggendo di recente alcuni articoli - sottolinea il regista Roberto Gasparro - mi ha incuriosito la definizione della nostra società come liquida, in cui, secondo il sociologo Bauman, i legami sociali tra gli individui sembrano divenire sempre più inconsistenti e fragili, facendoli vivere in una dimensione di continua incertezza, dal punto di vista affettivo e lavorativo.

La paura della società, sempre più narcisista, basata sull'ideale della vergogna, dove l'esposizione del corpo è richiesta, dove occorre saperci fare, sapersi presentare, dove è fondamentale non vergognarsi. Una società, quella attuale, che non tollera la goffaggine, e che va sempre più veloce. È in questa società che vivono i nostri ragazzi. Gli hikikomori sono i nostri figli che non hanno retto alle pressioni della società.

A loro dedico il mio film". La Chiocciola ha ottenuto il patrocinio morale da parte della città coreana di Namjangiu.





