Due gru coronata nel giardino del ristorante, denunciato

Due gru coronata (Balearica regular), uccelli rari originari delle regioni meridionali e sud-orientali del continente africano, sono state rinvenute dai carabinieri del Nucleo Cites del Gruppo Carabinieri forestale di Napoli all'interno di una voliera in un giardino di un noto ristorante di Castel Volturno.

Il proprietario, un uomo di 59 anni, è stato denunciato per la detenzione di fauna selvatica protetta senza autorizzazione e ricettazione, mentre gli uccelli sono stati sequestrati, in attesa di essere trasferiti in un centro autorizzato.

Le gru coronata, appartengono a una specie particolarmente protetta dalla convenzione internazionale di Washinton (Cites) che regola il commercio di esemplari appartenenti a specie a rischio di estinzione e che sanziona pesantemente il traffico di animali e piante in pericolo d'estinzione. La detenzione delle gru coronata senza le necessarie certificazioni di origine Cites è vietata ed è punita con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a duecentomila euro.



