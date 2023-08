Un milione di danno erariale,condannati 6 ex funzionari comunali

Un milione di euro di danno erariale per canoni e indennità di occupazione non riscosse nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli: condannati 6 ex funzionari e amministratori del Comune.

Si è conclusa con una sentenza di condanna emessa dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale regionale per la Campania, il giudizio di responsabilità nei confronti di sei ex funzionari e amministratori del Comune di Caivano. Erano stati i carabinieri dell'allora tenenza dei carabinieri, oggi elevata a comando compagnia, a segnalare quanto stava accadendo.

Le indagini hanno accertato che la mancata riscossione dei pagamenti era avvenuta per gli anni 2004/2009, per 422 unità abitative su 750; nonché, per gli anni 2009/2013, per 34 locali commerciali. Dall'istruttoria è emerso anche come i condannati erano a conoscenza delle criticità legate alla perdurante morosità-occupazione illegittima dei cespiti immobiliari.

Ora la Corte dei Conti partenopea, si è pronunciata calcolando un danno erariale per un milione di euro che i condannati saranno chiamati a corrispondere a favore del Comune di Caivano, oggetto proprio in questi giorni di un nuovo decreto di scioglimento del consiglio comunale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA