Scala un tubo e arriva in casa dell'ex, arrestato stalker

In due mesi ha perseguitato la ex in tutti modi: minacce, pedinamenti, molestie telefoniche. Poi, ieri sera, è perfino riuscito ad entrare nella sua casa, scalando un tubo ed arrivando sul balcone. La donna, nonostante il panico, è riuscita a chiamare i carabinieri e così per l'uomo, un 60enne, sono scattate le manette.

E' accaduto a Pozzuoli. La vittima era ormai esasperata, era stata costretta a stravolgere completamente le sue abitudini di vita. Ieri l'arrivo dei militari della compagnia di Pozzuoli in pochi minuti, ha consentito di arrestare l'uomo mentre era ancora in casa. Ora è in carcere in attesa di giudizio.



