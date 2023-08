Pnrr, il Pd unito contro il Governo: "Tagli inaccettabili"

"Siamo qui a Napoli per partire nei territori a denunciare la ricaduta del nuovo piano del Pnrr presentato dal Governo Meloni e dal ministro Fitto, che colpisce pesantemente comuni ed enti locali. E' un taglio che ha ricadute molto pesanti per il Mezzogiorno e per la Campania, che hanno costruito nel piano un volano di possibile ripartenza e però affrontano ora le scelte penalizzanti dal Governo". Lo ha detto Antonio Misiani, senatore del Pd e commissario del partito in Campania, nella conferenza stampa indetta dai dem a Napoli sui tagli al Pnrr.

"In Campania - spiega Misiani - sono localizzabili progetti per 11,5 miliardi di euro. Perciò partiamo da qui per denunciare che in questi dieci mesi da parte del governo Meloni è mancato il lavoro quotidiano per costruire quel gioco di squadra richiamato dal presidente Mattarella. Siamo invece di fronte a una proposta di revisione tardiva, sbagliata e politicamente orientata a tagliare i progetti degli enti locali e non dei ministeri, al contrario del fatto che le piattaforme indipendenti dicano che i ritardi sono nei ministeri e non negli enti locali".

Per Misiani "ora siamo al rischio del gioco delle tre carte sostituendo con l'Fsc il Pnrr: sarebbe uno scippo che arriva dopo la cancellazione del reddito e l'autonomia differenziata, tutti e tre sono fattori contro il Sud. Il piano deve essere non di destra o di sinistra, ma per il Paese. Il ministro Fitto non colloquia prima di prendere provvedimenti, ma convoca le parti sociali all'ultimo miglio. Chiediamo invece invece di recuperare un disegno condiviso nazionale".

Alla conferenza stampa hanno partecipato vari esponenti del partito campano, sia della maggioranza che della minoranza interna, come Piero De Luca. Un segnale unitario sottolineato con soddisfazione da Misiani, che ha ribadito la volontà di tenere in tempi brevi il congresso regionale.



