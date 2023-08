Lega Navale Italiana organizza Campionato 2023 di Beach Sprint

La Sezione di Salerno della Lega Navale Italiana organizzerà il Campionato Italiano 2023 di Beach Sprint, spettacolare disciplina della Federazione Italiana Canottaggio.

L'evento si svolgerà dal 25 al 27 agosto 2023 presso l'arenile di Santa Teresa di Salerno, con oltre 500 atleti provenienti da tutta Italia che si daranno battaglia sul campo gara posizionato a ridosso della spiaggia.

Il Beach Sprint è una specialità del canottaggio che si pratica su imbarcazioni da coastal rowing (canottaggio costiero) e prevede: un tratto di corsa sulla spiaggia, la rapida salita in barca con percorso con slalom in acqua di 250 mt. fino alla boa di virata più lontana ed altri 250 mt. per tornare sulla battigia e terminare l'ultimo tratto di gara con una corsa di circa 30 mt. fino al traguardo.

Il Campionato Italiano 2023 di Beach Sprint farà da prologo ai Mondiali di Beach Sprint che si svolgeranno a Barletta dal 28 settembre all'8 ottobre.



