Festa di compleanno a Capri per l'attrice Oscar Michelle Yeoh

Festa di compleanno made in Capri alla taverna dei vip, l'Anema e Core, per Michelle Yeoh, Oscar 2023 nel ruolo di attrice protagonista per il film Everything Everywhere All at Once. A festeggiare con Michelle anche il marito, il manager Jean Todt, già direttore della Ferrari negli anni d'oro di Schumacher, e l'amico Diego della Valle. Gli ospiti sono giunti al ritrovo prima dello scoccare della mezzanotte, giusto in tempo per spegnere le candeline sulla torta che era stata preparata per l'occasione. Yeoh e Todt hanno voluto ascoltare " Tu vuo fa l'americano" di cui hanno chiesto anche il bis, spiega Gianluigi Lembo che poi racconta di aver dedicato alla coppia anche "Felicità" e "That's amore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA