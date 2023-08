Capri, Tar sospende ordinanza su attracchi commerciali

Il primo round sulla querelle degli attracchi a Marina Piccola va agli armatori ma l'amministrazione comunale "va avanti a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico a terra e a mare". Il presidente della prima sezione del Tar Campania Michelangelo Maria Liguori ha disposto nelle scorse ore la sospensione dell'ordinanza sindacale con la quale a Capri si vietava dallo scorso 18 luglio l'attracco di tutte le imbarcazioni commerciali provenienti dalla terraferma presso il piccolo approdo dello Scoglio delle Sirene a Marina Piccola nella baia antistante i Faraglioni. La sospensione è stata decretata dal Tar sino al 6 settembre giorno fissato per l'esito della camera di consiglio, intanto resta in vigore la precedente ordinanza sindacale che regola l'attracco all'imbarcadero di Marina Piccola con un distanziamento orario di dodici minuti tra un'imbarcazione e l'altra. Il comune di Capri non ci sta con il sindaco Marino Lembo che nell'esprimere "stupore e amarezza" per il pronunciamento del Tar ha annunciato che andrà avanti per garantire "sicurezza a terra e a mare. La nostra isola, i suoi abitanti e la sua bellezza verranno tutelati in tutti i modi - ha detto il primo cittadino di Capri - attendiamo l'esito della camera di consiglio a settembre, convinti di aver agito per il bene di Capri e per garantire ordine e disciplina a Marina Piccola".



