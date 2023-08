In una partita amichevole disputata a Castel di Sangro, il Napoli ha sconfitto 1-0 l'Augsburg. Il gol decisivo contro la squadra tedesca che milita in Bundesliga è stato segnato dal difensore centrale Rrhamani al 16' del secondo tempo. L'11 agosto è in programma l'ultima amichevole del Napoli contro l'Apollon Limassol a Castel di Sangro.



