Domenica al Museo, oltre 3mila accessi a Ercolano

Si chiude con 3.335 presenze la Domenica al Museo al Parco archeologico di Ercolano.

Come ogni prima domenica del mese, anche nell'antica città, come in tutti i siti museali statali l'ingresso è gratuito. Nella settimana che precede il Ferragosto, il Parco si conferma una delle mete prescelte dai turisti e dai visitatori provenienti da ogni parte del mondo. A rilanciare il successo anche le passeggiate notturne dei venerdì sera, partiti il 21 luglio e in programma fino al 25 agosto, tra le domus dove i visitatori, verranno guidati dal racconto di guide esperte alla scoperta dell'antica Ercolano attraverso i gusti, abitudini e vizi culinari dei suoi abitanti. Ad inframmezzare le dodici tappe principali, quattro momenti artistici a cura della compagnia Teatri 35. Ieri, secondo dati forniti dal sito archeologico, sono stati 1.622 i visitatori. (ANSA)

