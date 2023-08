Cede dose eroina vicino hotel a Ischia, preso dai Cc

Aveva appena ceduto una dose di eroina ad un consumatore vicino ad un hotel nella zona centrale di Ischia quando è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri.

S.C., 47enne già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto dai militari per spaccio e detenzione di stupefacenti; a seguito di perquisizione gli sono stati trovati, addosso e nella sua abitazione, altre 4 dosi di eroina, un bilancino, materiale per il confezionamento delle dosi oltre a 420 euro ritenuti provento delle attività di spaccio.

L'uomo si trova al momento agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.



