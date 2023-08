ANSA/Buon test Napoli con l'Augsburg, ma Politano si fa male

Nel test amichevole di Castel di Sangro vinto 1-0 contro i tedeschi dell'Augsburg, Rrahmani decide di testa per un Napoli che comincia a trovare i cambi di gioco pur restando ben compatto. In campo senza le due stelle Osimhen e Kvaratskhelia, si parte col 4-2-3-1, con Politano, Raspadori e Lozano alle spalle di Simeone e la coppia Lobotka-Elmas a centrocampo, davanti ai quattro di difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Olivera. Si gioca davanti a 7000 tifosi e tra loro c'è anche il neo acquisto Natan De Souza che, dopo le visite mediche di stamattina a Roma, ha visto l'amichevole da bordocampo riscuotendo la prima ovazione da parte dei nuovi tifosi.

In campo il Napoli parte con ritmo, con Elmas che sfiora il gol (pallone salvato sulla linea dalla difesa tedesca) e poi con Lozano che si fa vedere in due azioni cercando il gol ma senza trovare la porta. L'Augsburg ci prova in contropiede, ma il pallone lo gestisce la squadra azzurra con Simeone, che al 19' trova però la risposta del portiere della squadra rivale. I tedeschi sfiorano il vantaggio al 25', quando da un errore della difesa azzurra Winther chiama Meret a un salvataggio miracoloso.

L'Augsburg c'è, ci provano anche Demirovic prima e Pfeiffer poi, ma la difesa azzurra tiene. Nella ripresa riparte il Napoli.

Davanti la squadra di Garcia si fa vedere con maggiore determinazione nel cercare spazio per Raspadori, che apre la ripresa con un tiro centrale e parato senza difficoltà.

Il Napoli trova il vantaggio al 16' della ripresa, quando segna Rrahmani di testa su calcio d'angolo di Elmas, uno dei migliori in campo. Subito dopo cominciano i cambi ed escono Lobotka e Simeone per Juan Jesus e Zerbin con Raspadori che passa a fare la prima punta. Garcia prova diversi moduli, il 4-2-3-1 e il 4-3-3, la partita resta vivace e anche dura, con il presidente Aurelio De Laurentiis che va a protestare col quarto uomo. Pochi minuti dopo però si infortuna Politano che deve uscire dolorante - per lui c'è una sospetta distorsione - facendo posto a Zanoli.

Garcia alla fine ha fatto le prove giuste con i giocatori a disposizione e spera di recuperare le stelle per l'ultima amichevole, in programma in settimana, l'11 agosto, sempre a Castel di Sangro contro l'Apollon Limassol. Sarà l'ultima uscita prima dell'esordio in campionato, previsto a Frosinone il 19 agosto.



