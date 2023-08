Taxi: associazione, criticità a Napoli? In scali mancano info

Sono riconducibili a una mancanza di "trasparenza e legalità" le criticità tra utenza e tassisti negli scali partenopei - aeroportuali e navali - dove, viene sottolineato, mancano informative per i consumatori. Lo sostiene l'associazione Tassisti di Base, in una lettera fatta pervenire, tra gli altri, al sindaco di Napoli, agli assessori Cosenza e De Iesu e ai vertici della Gesac e dell'Autorità Portuale.

"All' interno dell'aeroporto - si legge nella lettera - non esistono informazioni sulle tariffe che riguardano il servizio pubblico non di linea, come invece si notano in tutti gli scali europei aeroportuali".

"La parte sana della categoria - viene sottolineato - chiede che vengano istituiti dei banner all'interno dell'aeroporto per dare informazioni e garantire trasparenza ai consumatori su come si noleggia un taxi e quali sono le tariffe da attuare: è nostro dovere promuovere una campagna informativa sul servizio e sulle tariffe al fine di tutelare non solo l'utenza ma la categoria onesta e professionale che svolge con serietà il servizio pubblico".



