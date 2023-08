Natan sempre più vicino al Napoli, Bragantino lo lascia fuori

Natan non è stato convocato dal Bragantino per la partita di campionato di domani contro il Coritiba. La decisione del club il cui nomignolo è 'Massa Bruta' è dovuto al fatto che il difensore è sul punto di passare al Napoli per 10 milioni di euro e quindi è stato autorizzato a portare avanti il discorso, assieme a chi ne cura gli interessi.

Natan è arrivato al Bragantino nel 2021 in prestito dal Flamengo, poi l'anno scorso è stato acquistato a titolo definitivo per 22 milioni di reais (circa 4 milioni di euro) anche se la società carioca ha mantenuto il diritto del 12% sulla rivendita e quindi ricaverà 1.200.000 euro da questa trattativa. A un altro ex club del calciatore, il Porto di Vitoria, andrà invece il 18%.

Natan, uno dei due difensori brasiliani monitorati dal Napoli per la sostituzione di Kim Min-jae (l'altro era Murillo del Corinthians), dovrebbe mettersi in viaggio per l'Italia all'inizio della prossima settimana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA