Incidente in mare,'test droga su skipper, serve approfondimento'

"Lo skipper del motoscafo è stato sottoposto a test alcolemico e tossicologico. Non entro nei risultati ma voglio dire che gli esiti sono al vaglio di un consulente della Procura perché bisognerà verificare l'incidenza dei risultati sul soggetto indagato e, quindi, la loro efficacia causale sul sinistro". Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Salerno, Giuseppe Borrelli nel corso della conferenza stampa tenuta questa mattina nella sede della Capitaneria di Porto di Salerno per fare il punto sull'incidente avvenuto giovedì nello specchio d'acqua antistante il Fiordo di Furore e che è costato la vita alla 45enne americana Adrienne Vaughan.

Lo skipper del motoscafo, che è indagato per "omicidio colposo e naufragio colposo", era risultato positivo ai test tossicologici effettuati in ospedale. Ma Borrelli, senza entrare nello specifico dei risultati, ha spiegato che "qualunque sia stato l'esito di questi esami, occorre verificare l'incidenza".

Serviranno, quindi, ulteriori accertamenti per capire, eventualmente, a quanto tempo prima possa risalire l'eventuale consumo di sostanze stupefacenti. Il procuratore Borrelli, inoltre, ha spiegato che si sta valutando anche la possibilità di effettuare accertamenti sul cellulare dell'indagato che è stato ascoltato la notte successiva all'incidente e ha reso "delle dichiarazioni che sono oggetto di verifica". La Procura ha, inoltre, ascoltato le "70 persone che erano a bordo del Tortuga che hanno fornito la loro versione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA