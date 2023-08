In Campania da stasera allerta meteo per vento e mare

È in atto una allerta meteo della Protezione Civile della Regione Campania di colore Giallo per piogge e temporali improvvisi e repentini anche di forte intensità (con possibili fulmini, grandinate e raffiche di vento). Tale allerta riguarda tutto il territorio e termina alle 20 di stasera, ma poi per le successive 24 ore (quindi dalle 20.01 fino alle 20 di domani, domenica 6 agosto) entra in vigore una allerta vento. Lo rende noto la stessa Protezione civile, che ha emanato un nuovo avviso per "Venti localmente forti nord-occidentali, tendenti a divenire occidentali dalla tarda mattinata di domenica 06 agosto. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti".

La protezione civile raccomanda ai sindaci e alle autorità competenti di mantenere attive tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni connessi al rischio idrogeologico (allagamenti, frane, caduta massi, esondazioni, ruscellamenti con trasporto di materiale nelle sedi stradali, etc...). Si raccomanda altresì di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso (incluse le impalcature, la cartellonistica stradale, impianti etc...).

L'allerta per vento e mare, come è noto, non è associata ad alcun codice colore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA