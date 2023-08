Al Parco del Vesuvio da lunedì più visitatori

Sito naturalistico più visitato d'Italia, ma anche tra i tre beni culturali in regione e tra i primi dieci a livello nazionale: secondo i dati forniti dall'ufficio stampa del Parco nazionale del Vesuvio, il cratere del vulcano napoletano si conferma come una delle mete più scelte tra i visitatori che si recano in Campania. Anche in considerazione di questi risultati, si è ritenuto necessario modificare il protocollo di fruizione, cercando di superare alcune criticità al fine di migliorarne l'offerta turistica. Il nuovo protocollo, approvato con delibera del presidente dell'ente parco, entrerà in vigore da lunedì 7 agosto.

Viene così aumentato il numero massimo di escursionisti, che passa a 360 ogni ora: l'accesso al sentiero sarà infatti consentito ad un massimo di 60 persone, ogni 10 minuti, organizzate in tre gruppi da venti partecipanti ognuno; ciascun gruppo sarà accompagnato da una guida del presidio permanente per tutta la durata della visita. Una quota del 20% sul totale dei biglietti giornalieri è riservata alla cosiddetta bigliettazione ''last minute''. Anche per i servizi di bigliettazione, l'ente parco ha realizzato interventi tecnici per aumentare il segnale di connessione alla rete internet, in modo da consentire ai visitatori la possibilità di connettersi alla rete wi-fi dedicata. Ciò permetterà di poter acquistare i titoli d'ingresso per le visite guidate agevolmente: un QR-code dedicato ai turisti e agli operatori permetterà di accedere ad una rete wi-fi stabile e sicura. Nell'immediato futuro è prevista l'istallazione di Totem che consentiranno di acquistare i biglietti con carte di credito. ''Una vera rivoluzione - afferma il presidente Raffaele De Luca - per i tanti turistici e tour operator che scelgono il cratere del Vesuvio come meta per le loro visite".



