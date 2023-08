Aggredisce e ferisce due uomini con una bottiglia

I carabinieri hanno arrestato a Villa Literno (Caserta) una 23enne nigeriana con l'accusa di aver aggredito con una bottiglia due fratelli di 26 e 29 anni. È accaduto all'incrocio tra via Diaz e via Gallinelle, dove - hanno accertato i carabinieri - la 23enne, in stato di alterazione psicofisica, si è avvicinata ai due fratelli che erano fermi a bordo della loro autovettura, e ne ha colpito uno in testa con la bottiglia, mentre l'altro, intervenuto in difesa, lo ha preso a schiaffi e morsi.

La donna si è poi scagliata anche verso i carabinieri intervenuti sul posto, fin quando non è stata ammanettata per i reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e portata al carcere femminile di Pozzuoli (Napoli). Le due vittime sono state medicate presso il pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, e dimesse poco dopo con una prognosi di 7 giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA