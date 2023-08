Recuperato e restituito tender rubato a maxi yacht inglese

Si sono addormentati sul loro maxi yacht avendo di fronte il Golfo di Napoli ma il risveglio la triste sorpresa: non c'era più il tender con il quale scendevano a terra: era stato "parcheggiato" tra gli scogli di Torre del Greco il gommone rubato ieri ad alcuni turisti inglesi che hanno presentato ieri mattina, subito dopo la scoperta del furto, una dettagliata denuncia negli uffici del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli.

Le fotografie del tender sono state trasmesse immediatamente dalla sala operativa di Napoli alle unità navali della Guardia di Finanza attraverso innovativi sistemi satellitari che garantiscono le comunicazioni e il trasferimento di video e foto in real time.

E, nel pomeriggio di ieri, una unità navale di rientro da una missione a largo raggio ha intravisto occultato tra la scogliera in prossimità di Torre del Greco il gommone che è stato quindi recuperato e riconsegnato ai proprietari. Secondo i finanzieri il natante, dotato di un potente motore fuoribordo, sarebbe stato smontato e venduto "a pezzi" a chi necessitava di ricambi.





