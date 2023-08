Parte la nuova campagna abbonamenti gratuiti studenti

Riparte, dal 7 agosto, la campagna abbonamenti gratuiti studenti.

La giunta regionale della Campania, infatti, ha approvato la delibera che garantirà la gratuità del trasporto pubblico agli studenti campani anche per l'anno scolastico/accademico 2023/2024.

Si tratta di una agevolazione che il governo regionale finanzia dal 2016 e che mira a sostenere il diritto allo studio e a promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico locale, garantendo un aiuto concreto alle famiglie.

L'iniziativa. sostiene una nota, "ha avuto, da subito, un successo straordinario, che è cresciuto negli anni ed è arrivato, lo scorso anno, al traguardo di oltre 130.000 richieste".

La domanda può essere presentata esclusivamente on-line, accedendo alla piattaforma di richiesta attraverso l'apposita sezione del sito del Consorzio: https://www.unicocampania.it/abbonamenti#abbonamentiStudenti Anche quest'anno l'abbonamento sarà solo in formato digitale e sarà scaricabile direttamente sul telefono dello studente.

Completato l'iter di rilascio dell'abbonamento, lo stesso sarà automaticamente materializzato nella APP Unico Campania del Consorzio, accedendo con le credenziali dell'account dello studente creato nella piattaforma di richiesta.

Restano confermati i requisiti di accesso all'agevolazione: • residenza in Campania; • età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti; • iscrizione a scuola secondaria di primo e secondo grado o università e master; • possesso della certificazione ISEE in corso di validità e senza annotazioni, non superiore a € 35.000 Gli abbonamenti avranno validità fino al 31/07/2024 per la tratta dal Comune di residenza a quello in cui ha sede l'Istituto/Università e solo nei giorni feriali.

"E' molto importante che la Regione Campania abbia voluto riproporre, anche per il 2023/24, questa iniziativa che rappresenta un aiuto concreto alle famiglie - sottolinea il presidente del Consorzio, Gaetano Ratto - tutelando il diritto allo studio dei ragazzi e garantendo loro una mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale."



