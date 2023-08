Incidente in mare, marinaio positivo a test tossicologici

È risultato positivo ai test tossicologici il conducente del motoscafo che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto nell'incidente in mare che è costato la vita alla 45enne Adrienne Vaughan, turista americana.

La donna era in barca con il marito ed i due figli.

L'imbarcazione noleggiata con conducente, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con un veliero. L'impatto si è rivelato fatale per la donna, ferito in modo lieve il marito, illesi i due bambini. Il conducente del motoscafo, un trentenne campano, nell'impatto ha riportato un'infrazione al bacino e la frattura di alcune costole.



