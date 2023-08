Il sottomarino classe Ohio USS Florida nel Golfo di Napoli

Il sottomarino classe Ohio Uss Florida (Ssgn 728) è arrivato questa mattina nel golfo di Napoli per una visita programmata. Durante la permanenza a Napoli, l'Uss Florida effettuerà una breve sosta logistica e, si rende noto in un comunicato, "ospiterà personalità di rilievo per un tour, rafforzando ulteriormente la partnership tra Stati Uniti e Italia. L'ultima visita dell'Uss Florida nel golfo di Napoli risale al marzo 2023".

"Siamo onorati di accogliere tali distinti ospiti a bordo dell'Uss Florida durante la sosta logistica a Napoli", ha dichiarato il contrammiraglio Stephen Mack, direttore delle Operazioni Marittime delle Forze Navali Statunitensi Europa-Africa. "Il nostro rapporto di lunga data con Napoli, che ospita le Forze Navali per l'Europa e per l'Africa, insieme alla Sesta Flotta, ha per noi un grande valore. La visita è una dimostrazione tangibile di quanto sia forte la partnership tra Stati Uniti e Italia. Questa breve sosta logistica contribuisce a garantire che il Florida e il suo equipaggio siano pronti a continuare la loro attività in sostegno dei nostri partner e alleati nella Nato, mentre lavoriamo insieme per portare avanti gli ideali condivisi di sicurezza e stabilità nella regione".

Il sottomarino non sarà accessibile al pubblico.

Per oltre 80 anni, le Forze Navali Statunitensi Europa-Africa (Naveur-Navaf) "hanno forgiato relazioni strategiche con alleati e partner, facendo leva su una base di valori condivisi, per preservare sicurezza e stabilità".

La Naveur-Navaf, che ha sede a Napoli, gestisce le forze navali statunitensi nelle aree di responsabilità del Comando Europeo degli Stati Uniti (Useucom) e del Comando Africano degli Stati Uniti (Usafricom). La Sesta Flotta degli Stati Uniti è assegnata permanentemente alla Naveur-Navaf e si avvale delle forze marittime per l'intero spettro delle operazioni congiunte e navali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA