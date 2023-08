Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inviato una corona di alloro alla lapide posta all' ingresso della Basilica di Santa Chiara in ricordo del bombardamento del 4 agosto 1943, che distrusse interamente una delle Chiese più belle della città. La data del 4 agosto anticipa le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario delle 4 giornate di Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA