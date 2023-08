Centauro cade, lo scooter colpisce un anziano in strada

Incidente stradale con due feriti stamane a Sant'Antonio Abate, dove un uomo alla guida di uno scooter 300 ha perso il controllo del veicolo ed è caduto sul selciato. Dopo l'impatto il veicolo ha colpito un 80enne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

È successo in Via Stabia, altezza cimitero.

Entrambi sono stati portati in ospedale. Il centauro è stato dimesso con quindici giorni di prognosi, l'anziano è ricoverato con prognosi riservata. Indagini sulla dinamica a cura dei Carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA