Basta bottigliette, Procida vuole acqua plastic free

Parte a Procida il progetto "AcquaFreesca" promosso dall'associazione Procida Coraggiosa per ridurre la plastica in circolazione nell'ambiente; l'iniziativa prevede che bar, ristoranti, lidi balneari e da quest'anno attività alberghiere e società di charter abbandonino progressivamente la vendita di acqua in bottigliette di plastica per passare all'erogazione di quella alla spina.

Per farlo le 28 attività che hanno aderito al progetto hanno iniziato a proporre acqua erogata alla spina a un prezzo simbolico, sensibilmente inferiore rispetto a quello della stessa quantità in bottiglie di pet.

"Crediamo molto in questo progetto e nelle sue ricadute sull'ambiente. - spiega Marco Lauro, presidente dell'associazione - Abbiamo stimato che la diffusione delle borracce può portare all'isola un risparmio di quasi 80 kg di pet al giorno. Di più: il disincentivo alla vendita che arriva proprio dagli esercenti può aiutare, ne siamo certi, a indirizzare le scelte strategiche dei produttori".

Il progetto AcquaFreesca è promosso in collaborazione con l'Area Marina Protetta Regno di Nettuno: nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione è in programma anche la mostra fotografica "Pose plastiche. Un mare di motivi per non inquinare" visitabile negli spazi del locale "Blu", a Marina di Corricella, dal 10 al 31 agosto.



