17 e 30 anni, in manette per droga a Procida

Due arresti ed un ingente quantitativo di droga sequestrata sono il bilancio di una operazione dei carabinieri della compagnia di Ischia condotta sulla vicina isola di Procida dove i militari hanno bloccato l'attività di spaccio di due persone, entrambe incensurate.

Si tratta di un 17enne ed un 30enne presso le cui abitazioni gli uomini coordinati dal capitano Laganà hanno rinvenuto 376 grammi di cocaina e 313 di hashish: quasi un chilo di stupefacenti oltre a 2 bilancini di precisione e più di 5mila euro in contanti che hanno fatto scattare le manette per i due.

Tanta la droga, tanto il denaro, segno - secondo i Carabinieri - di un'attività illecita organizzata e prolungata: a conferma di ciò la sistematica rendicontazione delle vendite, riportata con precisione su alcuni blocchi di appunti trovati dai carabinieri insieme alla droga.

Dopo l'arresto per il 17enne è stato disposto il trasferimento nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei mentre per il 30enne quello al carcere di Poggioreale.

Entrambi sono ora in attesa di giudizio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA