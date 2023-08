100mila presenze a Castel di Sangro per il ritiro del Napoli

Sono circa centomila le presenze registrate a Castel di Sangro (L'Aquila), nell'arco dell'ultima settimana, per il ritiro estivo del Napoli calcio campione d'Italia. A fare il punto della situazione è il sindaco della cittadina abruzzese, Angelo Caruso, che tira le somme sulla prima parte della preparazione pre-campionato dei partenopei. "In una settimana abbiamo già sfiorato le centomila visite. Siamo fieri di quello che stiamo offrendo al Napoli, i complimenti quotidiani di De Laurentiis ci riempiono d'orgoglio.

L'impianto è pronto per ospitare qualsiasi evento. Ma è tutto il nostro comprensorio che sta superando a pieni voti l'esame Napoli".

Nei giorni scorsi, dopo qualche momento di tensione, è stata aumentata la capienza dello stadio Patini, da 5 mila a 7.500 tifosi al giorno.

Intanto, domani sera il Centro polisportivo di Castel di Sangro ospiterà il concerto di Gigi D'Alessio alle ore 21. Si prevede il tutto esaurito poiché già la scorsa settimana erano stati venduti cinquemila biglietti.



