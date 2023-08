Questa notte i carabinieri sono intervenuti a Napoli, in via Ulisse Prota Giurleo, dopo una segnalazione di esplosione di colpi d'arma da fuoco. In strada ritrovati una decina di bossoli calibro 9, come per una 'stesa' (spari all'impazzata durante raid da parte di esponenti della criminalità). Non risultano danni a cose né feriti. Indagini a tutto campo dei militari della compagnia di Poggioreale per chiarire dinamica e matrice dell'evento.



