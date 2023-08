"Questioni di sicurezza e ordine pubblico": per questi motivi si disputeranno a porte chiuse due amichevoli in casa del Picerno, squadra di serie C.

In particolare, secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della società lucana, il provvedimento riguarda "gli allenamenti congiunti con la Nocerina (serie D) e la Juve Stabia (serie C), rispettivamente in calendario il 6 e 12 agosto allo stadio Curcio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA