Platani 'feriti' da spille per i festoni del Napoli,una denuncia

Platani 'feriti' a causa di centinaia di spille di lega di ferro utilizzate per fissare i festoni di plastica nei fusti e nelle branche degli alberi storici in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli. E' quanto denuncia, con una pec inviata al sindaco del Comune di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, all'assessorato comunale all'Ambiente ed ai consiglieri comunali, Vincenzo Marano, un cittadino di Boscoreale, emigrato da anni in Romagna, ma sempre attento ai problemi del territorio di origine dove per anni ha operato con attività sociali e culturali. Durante la sua ultima 'ispezione' condotta in piazza Vargas, luogo storico e centrale del paese, si è reso conto dello stato di sofferenza degli alberi fotogrando anche lo stato dell'arte.

Peraltro Marano è da sempre un acceso tifoso del Napoli ma la sua passione sportiva non gli ha fatto velo nella denuncia di quanto accaduto.

"Da comunicati emessi dal Comune e divulgati dalla stampa si evince - scrive nella pec - la vostra intenzione di provvedere al decoro urbano della città. Con questa lettera, prendendo in considerazione lo spirito dello Statuto comunale ai sensi dell'articolo 3, in cui si mette in evidenza che 'il Comue ispira il perseguimento delle finalità di interesse generale alla sostenibilità ambientale e alla tutela del territorio' chiedo gentilmente al signor sindaco di intervenire affinchè i tronchi dei platani di piazza Vargas possano ritornare a respirare".



