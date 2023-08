Palazzo crollato, tra 15 giorni i primi rientri degli evacuati

I primi sfollati di corso Umberto I torneranno nei loro appartamenti entro il prossimo 20 agosto. È quanto annunciato dai rappresentanti dell'amministrazione comunale di Torre del Greco (Napoli) nel corso di una conferenza stampa convocata dal sindaco Luigi Mennella per fare il punto della situazione dopo il crollo di una palazzina di tre piani avvenuto lo scorso 16 luglio, crollo nel quale sono rimaste ferite tre persone. Insieme al primo cittadino, hanno preso parte all'incontro con i giornalisti il vicesindaco Michele Polese, l'assessore alla protezione civile Antonio Ramondo, il dirigente ai lavori pubblici Antonio Sarnello e il consulente individuato dall'ente per seguire le procedure legate alla messa in sicurezza dei luoghi, Antonio De Luca.

Proprio il docente universitario spiega che, ''i tre stabili posti di fronte a quello interessato dal crollo, sono stati oggetto di controlli di natura statica e a breve sarà dato il via libera per il ritorno delle famiglie evacuate (una ventina, per oltre 50 dei 226 sfollati complessivi) nei loro appartamenti''.

Prima però occorrerà creare una via di accesso sicura: ''Sarà compito dell'ente - sottolinea il sindaco Mennella - individuare la ditta che si occuperà di questo intervento''. ''Sono in corso - prosegue De Luca - colloqui anche con l'amministratore e i proprietari degli appartamenti dello stabile posto di fronte a quello oggetto del crollo. L'immobile ha bisogno di interventi per eliminare i danni causati dal cedimento. Una volta ultimati, e su quest'aspetto l'interlocuzione è più che buona, sarà possibile pensare all'individuazione di un accesso a vico Pizza, lì dove vi sono altre otto palazzine tutte per ora evacuate''.

In ultima istanza, il palazzo interessato dal crollo: ''Che resta sotto sequestro - fanno presente dal Comune - e per il quale è ipotizzabile occorrano lavori di consolidamento statico.

Solo dopo sarà possibile riaprire al transito corso Umberto I, dal giorno del crollo interdetto alla circolazione''.





