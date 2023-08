La collezione unica del museo dell'Osservatorio Vesuviano

L'Osservatorio Vesuviano fu fondato nel 1841 per volere di Ferdinando II di Borbone, re delle Due Sicilie. Mentre il moderno nucleo si è trasferito da oltre 40 anni nella città di Napoli, l'antico edificio vesuviano ospita un museo in cui sono esposte collezioni di interesse scientifico, culturale e artistico risalenti all'inizio del 1800. La sua storia, unica, è stata raccontata dai ricercatori dell'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nel recente articolo "The Museum of the Osservatorio Vesuviano: inviting the public to explore the geoheritage of the world's first volcano observatory", pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica 'Bulletin of Volcanology'.

Strumenti scientifici, rocce e minerali, libri antichi (anche del 1500), antiche carte e modelli geologici costituiscono il cuore della collezione e si affiancano a foto e filmati di eruzioni storiche, oltre a registrazioni su carta affumicata dell'attività sismica dal 1915 al 1970.

Il complesso dell'Osservatorio Vesuviano, sul Colle del Salvatore, nel Parco Nazionale del Vesuvio, è formato da due edifici principali: l'edificio del 1841, con annesso giardino storico, e una struttura moderna costruita negli anni '70.

Particolarità dell'edificio storico è la presenza di due meridiane che indicano l'ora solare e i mesi dell'anno e le grandi terrazze con vista panoramica sul Golfo di Napoli che erano utilizzate per le osservazioni esterne dei fenomeni vulcanici. Per volere di Ferdinando II di Borbone, l'arte accompagna l'attività scientifica: le decorazioni dei soffitti delle sale rappresentano Minerva, dea della scienza, che incorona Prometeo, Eolo che comanda i venti e Vulcano, dio del fuoco, con la sua Fucina.

Gli strumenti scientifici pionieristici appartenenti alla collezione dell'Osservatorio Vesuviano rappresentano i progressi scientifici compiuti tra l'Ottocento e il Novecento nel campo del monitoraggio dei vulcani. La collezione comprende strumenti sismologici, magnetici, geodetici, geochimici e meteorologici utilizzati per la sorveglianza del Vesuvio. Una collezione unica al mondo.

I visitatori possono scoprire questo patrimonio attraverso esposizioni permanenti e un percorso multimediale.



