In auto contro un cavallo fermo in strada, muore l'animale

Stava percorrendo nella tarda serata di ieri in auto la strada statale Casilina in un tratto poco illuminato nel comune di Marzano Appio, nel Casertano, quando si è trovato improvvisamente di fronte al centro della carreggiata un cavallo fermo; inevitabile l'impatto, molto violento, che ha provocato la morte sul colpo dell'animale.

Ma anche il conducente della vettura, un 56enne, ha riportato qualche contusione ma soprattutto un forte choc, tanto da essere portato all'ospedale di Piedimonte Matese.

I carabinieri della stazione di Presenzano, intervenuti sul luogo dell'incidente, hanno accertato che il tratto di strada era poco illuminato e sono quindi risaliti al proprietario del cavallo, un ventinovenne del posto, che è stato denunciato per omessa custodia e mal governo di animali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA