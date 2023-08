Ex agenzia scommesse confiscata e destinata a fini sociali

Un'ex agenzia di scommesse confiscata alla criminalità organizzata diventerà un luogo destinato a fini sociali, come stabilito dal Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano. Lo ha annunciato il sindaco del comune vesuviano Giorgio Zinno che in mattinata si è recato nei locali della struttura in via Galante per un sopralluogo.

"Siamo - ha detto il primo cittadino - uno dei pochi comuni che ad oggi ha assegnato tutti i beni sottratti alla criminalità ed entrati in possesso dell'amministrazione".

"Prima di quest'ultimo locale in via Galante abbiamo realizzato lo Sportello antiviolenza e la Casa di accoglienza per donne maltrattate Maria in due appartamenti, mentre altri quattro in via Cappiello e in via Don Morosini sono stati assegnati come alloggi popolari a famiglie che erano in graduatoria per ricevere una casa".

I beni confiscati vengono riutilizzati guardando alle esigenze del territorio, sia attraverso servizi sociali rivolti a persone in difficoltà come nel caso del Centro Antiviolenza, sia attraverso l'assegnazione a famiglie indigenti.

"Questo è possibile grazie ad un lavoro di squadra finalizzato ad aiutare i concittadini e a ripristinare la legalità. Spinti da questi principi, continueremo su questa strada per non lasciare nessuno indietro e continuare a combattere ogni forma di illegalità".



