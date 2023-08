Droga in casa, incastrato dal fiuto di "Luna"

Hashish e marijuana ben nascosti in bagno e in camera da letto non sono sfuggiti al fiuto di "Luna", il cane in servizio al Nucleo antidroga dei carabinieri cinofili. La perquisizione nell'abitazione di un trentenne di Venticano, in provincia di Avellino, sembrava doversi concludere con un nulla di fatto. Ma "Luna" non si è arresa riuscendo a captare l'odore della droga nascosta nelle intercapedini delle due stanze. L'uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio alla Procura di Benevento, nella cui giurisdizione cade il comune irpino. (ANSA)

