Colto da malore alla guida, carabinieri lo portano in ospedale

Perde il controllo dell'auto a causa di un malore: salvato dai carabinieri, che senza aspettare i soccorsi dell'ambulanza, lo trasportano in ospedale.

È accaduto questa mattina a Torre del Greco, dove i militari dell'Arma della sezione radiomobile della locale compagnia sono intervenuti in via Marconi (angolo con via Circumvallazione) dove poco prima un uomo di 61 anni ha perso il controllo della sua Fiat Panda. Colto da malore, l'uomo è finito contro altri veicoli in sosta e contro un marciapiede, dove è finita la sua corsa.

Ritenendo che i soccorsi fossero ancora lontani, uno dei carabinieri della pattuglia giunta sul posto, viste le condizioni dell'uomo, ha deciso di mettersi alla guida dell'auto incidentata, trasportando il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Maresca, mentre il collega gli faceva strada con la vettura di servizio. Il 61enne è stato preso in carico dai sanitari ed è ora ricoverato in prognosi riservata.





