Circum, striscione contro sottopasso 'Eav uguale mafia'

''Eav uguale mafia. No sottopasso''. È uno degli striscioni apparsi nella zona della stazione della Circumvesuviana di via Nocera a Castellammare di Stabia (Napoli), dove sono in corso i lavori per la realizzazione di un sottopassaggio che punta tra le altre cose ad eliminare i passaggi a livello, oltre al raddoppio della linea ferroviaria.

Una vicenda che ha suscitato la reazione del presidente dell'Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre le linee vesuviane: "Il clima che si respira a Castellammare - ha detto Umberto De Gregorio - dove Eav è impegnata in investimenti per cambiare volto alla ferrovia vesuviana, è inaccettabile. Sul sottopassaggio al posto del passaggio a livello si può essere d'accordo oppure no, ma questi cartelli minacciosi ed offensivi sono intollerabili. Eav uguale mafia? Si sta superando ogni limite. Si auspica un clima sereno di confronto e si invitano tutti gli attori a non gettare benzina sul fuoco''.



