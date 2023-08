Cilento Fest, definito il cartellone del festival dei borghi

Con la pubblicazione sui social del videospot "Ogni cosa è possibile", in cui una Bianchina rompe il silenzio della controra di un piccolo paese, si avvicina la seconda edizione del Cilento Fest - Cinema e Borghi che si terrà dal 17 al 20 agosto nel borgo di Perito (Salerno). Quattro giorni di proiezioni, concerti, spettacoli, mostre, presentazioni di libri e tanto altro ancora. La direzione è di Max De Francesco, l'organizzazione è della società di editoria Iuppiter - in collaborazione con l'associazione I Disinvolti, la Lama Film e la Pro Loco di Perito - il comitato artistico è formato dal produttore Gianluca Arcopinto, dal produttore Cesare Apolito, dall'attore Bruno Cariello e dal regista Andrea D'Ambrosio.

Si parte Il 17 agosto con lo show di Maurizio Lastrico dal titolo "Lasciate ogni menata voi che entrate", spettacolo "sold out" in tutta Italia; Il 18 agosto toccherà a Rocco Papaleo presentare il suo cinema "interiore" dei borghi con la proiezione del suo ultimo film "Scordato". Una serata "a sorpresa" che vedrà la partecipazione anche dell'attore Giovanni Esposito, che sarà premiato, come Papaleo, con il premio speciale Cilento Fest 2023. Tra gli appuntamenti da non perdere: "Viva Lina!", tributo a Lina Wertmüller; "Perché di Troisi ce n'è uno solo", serata nel segno di Massimo con la proiezione del film "Laggiù qualcuno mi ama" di Mario Martone e l'incontro con la sceneggiatrice e scrittrice Anna Pavignano; lo spettacolo "Ciak si ascolta" del soprano internazionale Desire Capaldo.

Ricco il parterre dei protagonisti della serata finale del 20 agosto, condotta da Laura Cocozza ed Espedito Pistone, con la proclamazione del film vincitore del "Gran Premio Cilento Fest - Cinema e Borghi 2023" e la consegna degli altri riconoscimenti. Interverranno: Zavvo Nicolosi, Anna Pavignano, Carmine Padula, Piero Cannizzaro, Sante Massimo Lamonaca, Monica Sarnelli, Yari Gugliucci, Sara Mortensen, Massimo Wertmüller. Durante la serata collegamenti con Madame, Colapesce e Dimartino e intermezzi artistici del "duo Rossini" Demetrio Massimo Trotta e Lucio Grimaldi, del pianista Federico Cirillo, dell'attore Bruno Cariello e della cantante americana Leslie Austin in tour nel Cilento.



