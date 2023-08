Carceri: Avellino, penalisti proclamano stato di agitazione

Proclamato lo stato di agitazione dei penalisti irpini sulle permanenti criticità ed emergenze che si registrano nel carcere di Avellino. "Non passa giorno -scrive il presidente della Camera penale, Quirino Iorio- che non si abbiano notizie di aggressioni subite dagli agenti e contemporaneamente di proteste inscenate dai detenuti per le condizioni in cui sono costretti a vivere la detenzione".

Secondo i penalisti sarebbe il tempo, "al netto delle condotte dei singoli, di individuare le criticità che sono alla base delle continue emergenze che si riscontrano all'interno della casa circondariale". Riservandosi ogni eventuale ulteriore forma di protesta, i penalisti chiedono di affrontare quella che è diventata una vera e propria emergenza "senza infingimenti e ipocrisia: non è accettabile -conclude la nota della Camera Penale- l'evidente contraddizione che viene ingenerata dalle dichiarazioni allarmistiche di alcune sigle sindacali, dalle rassicurazioni di circostanza della direzione del carcere e da quelle che rilasciano sia il Garante dei detenuti che la Procura di Avellino".



