Accordo per piazza Plebiscito, 'tornerà agli antichi splendori'

"Pensiamo che questo accordo di valorizzazione di piazza Plebiscito sia per Napoli un passaggio importante. E' un progetto partito da lontano e riteniamo che il tema della riqualificazione urbana sia strettamente connesso alla sicurezza". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, aprendo la conferenza di presentazione dell'accordo istituzionale per il recupero della piazza, e in particolare del colonnato, al quale ha partecipato tra gli altri il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

"Piazza Plebiscito è una piazza bellissima - ha aggiunto - che dobbiamo riportare agli antichi splendori. L'accordo di oggi è la prosecuzione di alcune intese già siglate negli anni precedenti. E' un accordo in cui ci sono più istituzioni in campo per una regia unitaria per portare a compimento quello che necessariamente va fatto per Napoli, perché piazza del Plebiscito è un biglietto da visita. Con la sottoscrizione parte un percorso e dobbiamo assolutamente mantenere gli impegni per Napoli che in questo periodo è capitale del turismo".

"Napoli è molto importante per il sistema Paese, è un asset importante e sempre più spesso deve candidarsi ad essere esempio e portatrice di progettualità", ha detto Piantedosi. "Senza Napoli la speranza di ripresa del Paese sarebbe più debole e ne devono prendere coscienza anche i napoletani". Il ministro ha quindi visitato l'ipogeo di piazza Plebiscito, una visita riservata alle sole autorità.



