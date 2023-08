Accordo per il restyling di piazza del Plebiscito, c'è l'intesa

La data è quella del giugno 2025: allora il complesso monumentale del Plebiscito avrà un nuovo look grazie agli interventi di restauro, rifunzionalizzazione e valorizzazione del colonnato e dei locali retrostanti, e grazie all'illuminazione artistica che interesserà la piazza e le relative quinte. Un restyling che sarà il frutto dell'accordo sottoscritto oggi tra Ministero dell'Interno, Comune di Napoli, Prefettura di Napoli, Agenzia del Demanio, Fec (Fondo edifici culto) e Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli.

Obiettivi del protocollo sono non solo la riqualificazione del complesso monumentale del Plebiscito ma la sua gestione unitaria. Sull'area infatti insistono il colonnato di proprietà dell'Agenzia del Demanio, i locali sottostanti che sono di proprietà del Fec mentre le scale sono sotto l'egida del Comune.

Una frammentazione che, fino ad oggi, ha impedito e reso complesso ogni progetto di recupero. Dopo la firma di oggi, prossima tappa entro l'autunno è la costituzione di un tavolo operativo per la realizzazione della convenzione tra Comune, Agenzia del Demanio e Soprintendenza per l'affidamento e la progettazione ed esecuzione dell'impianto di illuminazione artistica della piazza e per la convenzione tra Fec e Agenzia del Demanio per la riqualificazione dei locali del colonnato.

Secondo il cronoprogramma, i lavori sia per l'illuminazione che per il recupero e la rifunzionalizzazione dei locali dovrebbero partire per ottobre 2024 e concludersi entro il febbraio del 2025 quando partirà l'ultima fase relativa all'individuazione dei concessionari per l'utilizzo dei locali fino ad arrivare alla completa fruibilità della nuova piazza Plebiscito per l'inizio dell'estate 2025.



